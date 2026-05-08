Verde pubblico abbandonato a Salerno il M5S denuncia | Il Masso della Signora è inaccessibile

Da salernotoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre candidati al consiglio comunale di Salerno, appartenenti al Movimento 5 Stelle, hanno segnalato lo stato di abbandono del verde pubblico della città. Nelle loro osservazioni, hanno evidenziato come alcuni parchi siano parzialmente chiusi, il belvedere risulti inaccessibile e numerosi alberi abbattuti non siano stati sostituiti. In particolare, hanno citato il Masso della Signora, che si trova in condizioni di totale inaccessibilità.

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Parchi parzialmente chiusi, belvedere inaccessibili e alberi abbattuti senza sostituzione: tre candidati al consiglio comunale di Salerno con il Movimento 5 Stelle, Lorenzo Forte, Nadia Bassano ed Eleonora De Vitiis, hanno denunciato lo stato di degrado del verde pubblico cittadino, chiamando in.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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