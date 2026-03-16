Ragazzino palpeggiato alla fermata lo riconosce il giorno dopo | denuncia per il 43enne

Un uomo di 43 anni è stato denunciato dopo che un ragazzino di 17 anni ha riconosciuto il suo molestatore alla fermata del bus di via Fratelli Cervi, sulla via Emilia a Reggio Emilia. Il fatto è avvenuto il giorno dopo l’incontro casuale, e la denuncia è stata presentata dalle autorità. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Reggio Emilia, 16 marzo 2026 – Avrebbe molestato un ragazzino di 17 anni, dopo un incontro casuale alla fermata del bus di via Fratelli Cervi, sulla via Emilia a Reggio. Una molestia che, secondo l’accusa, sarebbe consistita nel toccare le parti intime del giovane. E il giorno dopo, venerdì mattina, il ragazzo con i genitori, hanno incrociato l’uomo, riconosciuto come l’autore delle molestie, che si trovava nei pressi di un esercizio commerciale di via Fratelli Manfredi, sempre in città. Sono stati chiamati gli agenti della Volante. L’accusa di molestie sessuali Nello specifico, appena giunti sul posto, gli agenti della Polizia di Stato... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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