Catalogna comanda Alex Marquez Martin 2° con caduta e spavento Diggia è 3° Bezzecchi 5°
Nella prima sessione a Montmelò, la classifica vede in testa Alex Marquez, pilota spagnolo della Ducati Gresini, seguito da Martin che ha subito una caduta e uno spavento. Diggia si piazza al terzo posto, mentre Bezzecchi conclude quinto. Durante l’andamento della sessione, Martin ha perso il controllo e si è schiantato, risultando leggermente dolorante al braccio sinistro. La sessione è stata caratterizzata da diversi momenti movimentati e cadute, con i piloti che hanno affrontato le curve del circuito catalano.
C'è Alex Marquez davanti a tutti nella prima sessione di prove libere del GP di Catalogna della MotoGP. Lo spagnolo della Ducati Gresini in 1'39"950 ha preceduto l'Aprilia di Jorge Martin, che ha fatto trattenere un po' a tutti il fiato a circa 20 minuti dalla fine delle prove, quando alla curva 12 ha perso il controllo della sua RS-GP26 che è finita nella ghiaia contro le barriere. Nello scivolare, anche lui ha seguito la traiettoria della moto, finendoci parzialmente contro. Si è subito rialzato e ha raggiunto il box sulle sue gambe, atteso dal dott. Ángel Charte e dagli uomini dell'Aprilia, ansiosi di capire la portata della botta per escludere complicazioni fisiche. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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