Catalogna comanda Alex Marquez Martin 2° con caduta e spavento Diggia è 3° Bezzecchi 5°

Nella prima sessione a Montmelò, la classifica vede in testa Alex Marquez, pilota spagnolo della Ducati Gresini, seguito da Martin che ha subito una caduta e uno spavento. Diggia si piazza al terzo posto, mentre Bezzecchi conclude quinto. Durante l’andamento della sessione, Martin ha perso il controllo e si è schiantato, risultando leggermente dolorante al braccio sinistro. La sessione è stata caratterizzata da diversi momenti movimentati e cadute, con i piloti che hanno affrontato le curve del circuito catalano.

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