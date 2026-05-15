Castrocaro pronta la Casa di Comunità Un medico presente 12 ore sei giorni su 7
A Castrocaro Terme e Terra del Sole, la Casa di Comunità sarà operativa a partire da lunedì. La struttura prevede la presenza di un medico per dodici ore al giorno, sei giorni su sette. Questa iniziativa mira a offrire servizi sanitari più vicini alle esigenze della popolazione locale. La realizzazione della Casa di Comunità rappresenta un passo avanti nella gestione dei servizi sociosanitari nel territorio. La struttura sarà attiva con orari stabiliti e un personale dedicato.
Un sogno divenuto realtà. Lunedì aprirà la Casa di Comunità di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Nell’immobile di nuova costruzione di via Dino Ravaglioli saranno concentrati i servizi socio sanitari per la cittadinanza, secondo un modello di assistenza territoriale incentrato sui principi di prossimità e continuità delle cure. Prossimità per la posizione baricentrica della struttura, equidistante dalle due cittadine, e continuità perché la casa di comunità sarà aperta sei giorni su sette, dal lunedì al sabato: un medico di medicina generale è presente 12 ore ogni giorno mentre l’assistenza infermieristica è garantita per 6 ore. "Abbiamo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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