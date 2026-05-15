Castrocaro pronta la Casa di Comunità Un medico presente 12 ore sei giorni su 7

A Castrocaro Terme e Terra del Sole, la Casa di Comunità sarà operativa a partire da lunedì. La struttura prevede la presenza di un medico per dodici ore al giorno, sei giorni su sette. Questa iniziativa mira a offrire servizi sanitari più vicini alle esigenze della popolazione locale. La realizzazione della Casa di Comunità rappresenta un passo avanti nella gestione dei servizi sociosanitari nel territorio. La struttura sarà attiva con orari stabiliti e un personale dedicato.

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