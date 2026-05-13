Il Consiglio di Stato ha sospeso la chiusura del Castello delle Cerimonie fino al 4 giugno

Il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere la chiusura del Castello delle Cerimonie fino al 4 giugno. Due giorni fa, invece, il Tar della Campania aveva ordinato lo stop immediato a tutte le attività del Grand Hotel La Sonrisa, situato a Sant’Antonio Abate, nel Napoletano. Entrambe le decisioni riguardano strutture che avevano subito provvedimenti di chiusura nelle settimane scorse.

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