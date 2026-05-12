La famiglia Polese ha annunciato ricorso al Consiglio di Stato dopo la sospensione delle licenze del Castello delle Cerimonie

La famiglia proprietaria del Castello delle Cerimonie ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato dopo che le licenze sono state sospese. I gestori del ristorante hanno richiesto misure temporanee che consentano di continuare l’attività, al fine di garantire il lavoro ai dipendenti e la presenza dei clienti. La decisione segue la sospensione ufficiale delle autorizzazioni, che ha interrotto temporaneamente le attività del locale.

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