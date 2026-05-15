Castello dell' Acqua | anziana sventa una truffa ai suoi danni

Nella regione della Valtellina, si è verificato un tentativo di truffa telefonica ai danni di un'anziana. La donna, che ha 90 anni, ha riconosciuto il tentativo e ha evitato di cadere nella trappola. Il giorno successivo, un’altra persona anziana ha ricevuto una telefonata simile, ma anche in questo caso non sono stati coinvolti danni. La polizia sta indagando sugli episodi, mentre le forze dell’ordine consigliano di mantenere alta l’attenzione di fronte a questi tentativi.

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