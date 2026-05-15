Castelfranco in Miscano inaugurato il nuovo centro di raccolta

Ieri si è svolta l’inaugurazione del nuovo Centro Comunale di Raccolta a Castelfranco in Miscano, realizzato con finanziamenti dal Ministero dell’Ambiente. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e cittadini, mentre l’amministrazione comunale ha illustrato le caratteristiche dell’impianto e i benefici attesi per la gestione dei rifiuti nel territorio. La struttura si inserisce nel quadro degli interventi per migliorare il servizio di raccolta e favorire pratiche più sostenibili.

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Tempo di lettura: < 1 minuto “ Ieri ho partecipato con piacere all’inaugurazione del nuovo Centro Comunale di Raccolta di Castelfranco in Miscano – finanziato dal Ministero dell’Ambiente. Non è soltanto il taglio del nastro di una struttura: è il segno di un’amministrazione che programma, intercetta risorse e le trasforma in risultati concreti. Il PNRR deve servire esattamente a questo: portare investimenti nei territori, rafforzare i servizi essenziali e ridurre il divario tra le città e le comunità delle aree interne. Un Centro Comunale di Raccolta significa più decoro, migliore gestione dei rifiuti, maggiore tutela dell’ambiente e un servizio più ordinato per i cittadini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Castelfranco in Miscano, inaugurato il nuovo centro di raccolta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sorpresa a Castelfranco in Miscano, un ex senatore sfida il sindaco uscente GiallonardoTempo di lettura: 2 minutiFormalmente sono otto le liste presentate a Castelfranco in Miscano per le amministrative del 24 e 25 maggio, ma la vera... Sorpresa a Castelfranco in Miscano, un ex deputato sfida il sindaco uscente GiallonardoTempo di lettura: 1 minutoFormalmente sono otto le liste presentate a Castelfranco in Miscano per le amministrative del 24 e 25 maggio, ma la vera...