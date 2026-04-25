A Castelfranco in Miscano sono state presentate ufficialmente otto liste in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Nonostante il numero di candidature, la campagna elettorale si concentrerà principalmente tra due gruppi politici. Tra i candidati spicca un ex deputato che si presenta contro il sindaco uscente, Giallonardo, in una sfida che rischia di attirare l’attenzione degli elettori.

Tempo di lettura: 1 minuto Formalmente sono otto le liste presentate a Castelfranco in Miscano per le amministrative del 24 e 25 maggio, ma la vera competizione politica si giocherà tra due soli schieramenti. Sei liste, infatti, sono riconducibili al fenomeno delle cosiddette “liste militari”, candidature che tradizionalmente sfruttano le aspettative e i meccanismi collegati al periodo elettorale senza incidere realmente sulla corsa per il governo del paese. La sorpresa politica è un’altra: contro il sindaco uscente Andrea Giallonardo scende in campo Umberto Del Basso De Caro, già deputato e sottosegretario alle Infrastrutture nei governi di centrosinistra, nome di peso del Partito Democratico e figura storica della politica sannita.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sorpresa a Castelfranco in Miscano, un ex deputato sfida il sindaco uscente Giallonardo

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