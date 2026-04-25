Sorpresa a Castelfranco in Miscano un ex senatore sfida il sindaco uscente Giallonardo

A Castelfranco in Miscano si avvicinano le elezioni comunali del 24 e 25 maggio. Sono state presentate ufficialmente otto liste, ma la sfida principale si concentrerà tra due gruppi politici, uno dei quali include un ex senatore che ha deciso di sfidare il sindaco uscente. La campagna elettorale si sta intensificando, con candidati e cittadini che seguono da vicino gli sviluppi della corsa elettorale.

Tempo di lettura: 2 minuti Formalmente sono otto le liste presentate a Castelfranco in Miscano per le amministrative del 24 e 25 maggio, ma la vera competizione politica si giocherà tra due soli schieramenti. Sei liste, infatti, sono riconducibili al fenomeno delle cosiddette “liste militari”, candidature che tradizionalmente sfruttano le aspettative e i meccanismi collegati al periodo elettorale senza incidere realmente sulla corsa per il governo del paese. La sorpresa politica è un’altra: contro il sindaco uscente Andrea Giallonardo scende in campo Umberto Del Basso De Caro, ex senatore, già deputato e sottosegretario alle Infrastrutture nei governi di centrosinistra, nome di peso del Partito Democratico e figura storica della politica sannita.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sorpresa a Castelfranco in Miscano, un ex senatore sfida il sindaco uscente Giallonardo Notizie correlate Leggi anche: Sfida a due per il Comune: assessore uscente candidata sindaco del Pd SPECIALE ELEZIONI RAVISCANINA. L'ex assessore Rao 'sfida' il sindaco uscente MasielloSono due le liste civiche presentate per il rinnovo dell’amministrazione comunale di Raviscanina.