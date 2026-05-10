Casper Ruud difende Sinner | Chi lo definisce un robot non capisce niente di tennis

A Roma, il tennista norvegese Casper Ruud ha espresso apprezzamento per il modo di giocare di Jannik Sinner, definendolo una fonte di ispirazione. Ruud ha commentato che chi descrive il giovane atleta come un robot non comprende appieno il tennis, sottolineando la bravura dimostrata sul campo. Le parole arrivano in un contesto di confronto tra i due atleti, entrambi impegnati in tornei di alto livello.

Casper Ruud a Roma ha elogiato Jannik Sinner. Il tennista norvegese lo ha definito una fonte d'ispirazione e ha criticato chi lo definisce un robot: "Giocando in quel modo dimostra di essere bravissimo".🔗 Leggi su Fanpage.it

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