Dopo le condanne relative al caso di una donna di origine kazaka, alcuni agenti di polizia hanno rivolto un appello al governo. Essi chiedono garanzie di tutela legale, evidenziando il timore che l’esito delle sentenze possa influire negativamente sull’operato delle forze dell’ordine. In una dichiarazione, hanno precisato di non rivendicare privilegi, ma di desiderare una maggiore certezza giuridica e protezione per chi agisce in conformità a procedure ufficiali e sotto il controllo delle autorità competenti.

“Non chiediamo privilegi o immunità, ma certezza giuridica e tutela del legittimo affidamento per chi opera facendo affidamento su procedure ufficiali, strumenti istituzionali e sotto il controllo delle competenti autorità”. È un passaggio della lettera inviata dal segretario dell’Associazione Nazionale Funzionari di Polizia (Anfp), Enzo Letizia, ai ministri degli Interni, Matteo Piantedosi e della Giustizia, Carlo Nordio, nonché al capo della Polizia, Vittorio Pisani. Una missiva che arriva poche settimane dopo le pesanti condanne inflitte a cinque funzionari di Polizia nel processo d’appello bis di Firenze per il rapimento e al rimpatrio forzato di Alma Shalabayeva e di Alua, rispettivamente moglie e figlia del dissidente e oppositore politico kazako Mukhtar Ablyazov. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Caso Shalabayeva, dopo le condanne i poliziotti chiedono tutele al governo: “Si rischia un effetto paralizzante sull’azione degli operatori”

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News - Caso Shalabayeva, condannati 5 poliziotti, ma il ministro sta con loro 20/11/2025

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