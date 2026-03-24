Il governo affronta una crisi dopo le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia, che ha lasciato l’incarico a causa di presunti rapporti con ambienti vicini alla criminalità organizzata. Nelle ultime ore si sono dimessi anche altri membri, mentre si ipotizza che potrebbero seguire ulteriori esiti politici, tra cui quello di un possibile coinvolgimento di un altro esponente di rilievo. La situazione resta incerta e in evoluzione.

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili, cedendo alla pressione politica scaturita da presunti legami indiretti con ambienti vicini alla criminalità organizzata. In una nota ufficiale, l’esponente di Fratelli d’Italia ha dichiarato di compiere questo passo per senso di responsabilità verso le istituzioni, pur ribadendo la propria correttezza e parlando di una “leggerezza” a cui ha inteso rimediare immediatamente. L’addio di Delmastro, figura chiave del ministero di via Arenula, apre una crisi profonda all’interno dell’esecutivo proprio all’indomani del verdetto referendario che ha visto la vittoria del No. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Governo nel caos, si dimettono Delmastro e Bartolozzi, rischia anche Santanché: ora sarà effetto domino?

Articoli correlati

Leggi anche: Terremoto nel governo, si dimettono Bartolozzi e Delmastro: «Ho commesso una leggerezza». In bilico la ministra Santanchè

Leggi anche: Terremoto nel governo: si dimettono Delmastro e Bartolozzi, in bilico Santanchè. La decisione di Meloni dopo il referendum

Approfondimenti e contenuti su Governo nel caos si dimettono Delmastro...

Temi più discussi: Il trono è vuoto, Italia nel caos; Immobili e divisi: scontro nel governo sul petrolio russo; Yemen. Il sud ripiomba nel caos: la coalizione anti-Houthi si spacca; Davvero il governo ha sbagliato a scrivere la riforma della giustizia?.

Governo nel caos, Delmastro si dimette: Lo faccio nell’interesse della Nazione. È bufera sui legami coi clanIl sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili, cedendo alla ... msn.com

Misiani: Il governo riscrive la manovra nel caosA metà dicembre, con la legge di Bilancio ancora impantanata in Commissione, il governo tira fuori dal cilindro altri 3,5 miliardi e la manovra cambia di nuovo pelle. Per l’opposizione è il segno di ... partitodemocratico.it

Il risultato del referendum è stato un segnale chiaro, ma il Governo Meloni fa finta di niente. Gli italiani hanno chiesto serietà, eppure la risposta di Palazzo Chigi è il silenzio assoluto. Mentre il Paese aspetta risposte su lavoro e tutele, ogni giorno spuntano n - facebook.com facebook

In teoria il governo non è finito. Può rimettersi in sesto con un rimpasto e riassetto coraggioso. L'opinione di @francescosisci x.com