Azienda Colli | La segnalazione degli operatori dopo il caso di Domenico sono state valutate

L’azienda Colli ha dichiarato che le segnalazioni degli operatori, inviate dopo il caso di Domenico, sono state attentamente valutate. La comunicazione arriva in seguito alla ricezione di diverse segnalazioni che riguardano la gestione e le condizioni all’interno delle strutture. La questione ha attirato l’attenzione pubblica e ha portato l’azienda a confermare l’attenzione dedicata alle osservazioni ricevute.

Al fine di evitare uno stillicidio di notizie che rischia di delegittimare l'operato di un intero ospedale", la direzione generale dell' Azienda ospedaliera dei Colli diffonde una nota sulle richieste di trasferimento e, più in generale, sul disagio tra gli operatori impegnati in sala operatoria di Cardiochirurgia pediatrica dopo il trapianto del cuore danneggiato eseguito il 23 dicembre scorso sul piccolo Domenico Caliendo. " Tutte le segnalazioni, unitamente alle richieste di trasferimento presentate da alcuni operatori, sono state immediatamente trasmesse alla Medicina del Lavoro e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione affinché venisse valutata la possibile correlazione con situazioni di stress lavorativo, anche in relazione al tragico evento verificatosi.