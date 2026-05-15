Caso Sempio ex carabiniere ai pm | Ho fatto 16 chiamate a Sempio
Un ex carabiniere ha riferito ai pm di aver effettuato sedici chiamate a Sempio, ma ha successivamente modificato la versione riguardo a questa sequenza di contatti. Le conversazioni sono state gestite prima dell'invito ufficiale alle autorità, sollevando questioni sulle modalità di comunicazione e sui motivi di eventuali variazioni nelle dichiarazioni. La procura sta analizzando le circostanze delle telefonate e le tempistiche di quanto riferito dall'ex militare, nel tentativo di chiarire eventuali incongruenze nelle sue affermazioni.
? Domande chiave Perché l'ex carabiniere ha cambiato versione sulle telefonate a Sempio?. Come sono state gestite le sedici chiamate prima dell'invito ufficiale?. Chi ha influenzato la rapidissima archiviazione del fascicolo nel 2017?. Cosa nasconde il colloquio tra l'ufficiale e l'indagato dopo le chiamate?.? In Breve Sapone ammette 16 chiamate verso Sempio tra 21 e 22 gennaio 2017.. L'esposto della madre di Alberto Stasi ha aperto le indagini a Brescia.. Sapone ha parlato con Sempio il 22 gennaio 2017 dopo le chiamate.. L'indagine riguarda l'archiviazione del fascicolo avvenuta nel 2017 a Pavia.. Il 17 novembre 2025, l’ex carabiniere Sapone ha fornito nuove dichiarazioni ai magistrati di Brescia riguardo a sedici telefonate effettuate il 21 gennaio 2017 verso Andrea Sempio. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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