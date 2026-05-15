Caso Sempio ex carabiniere ai pm | Ho fatto 16 chiamate a Sempio

Un ex carabiniere ha riferito ai pm di aver effettuato sedici chiamate a Sempio, ma ha successivamente modificato la versione riguardo a questa sequenza di contatti. Le conversazioni sono state gestite prima dell'invito ufficiale alle autorità, sollevando questioni sulle modalità di comunicazione e sui motivi di eventuali variazioni nelle dichiarazioni. La procura sta analizzando le circostanze delle telefonate e le tempistiche di quanto riferito dall'ex militare, nel tentativo di chiarire eventuali incongruenze nelle sue affermazioni.

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