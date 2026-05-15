Caso Poletti il Pd serra i ranghi e gela Pri e Psi | Non accettiamo lezioni attacchi inaccettabili

Da forlitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Partito Democratico ha risposto con fermezza a recenti dichiarazioni, affermando di non accettare lezioni sia sul fronte politico che su quello amministrativo. Le dichiarazioni sono state fatte da rappresentanti del partito in due comizi locali, uno del segretario territoriale e l’altro del segretario di un circolo. La presa di posizione si inserisce nel contesto di tensioni tra il partito e altre forze politiche, con i rappresentanti dem che hanno definito gli attacchi ricevuti come inaccettabili.

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“Non accettiamo lezioni, né sul piano politico né su quello amministrativo”. Inizia così l'intervento di Enrico Monti e Maurizio Castagnoli, rispettivamente segretario territoriale del Pd Forlivese e segretario del Circolo Pd “Alfeo Bertaccini” di Forlimpopoli, in risposta alle prese di posizione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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