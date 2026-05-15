Caso Poletti il Pd serra i ranghi e gela Pri e Psi | Non accettiamo lezioni attacchi inaccettabili

Il Partito Democratico ha risposto con fermezza a recenti dichiarazioni, affermando di non accettare lezioni sia sul fronte politico che su quello amministrativo. Le dichiarazioni sono state fatte da rappresentanti del partito in due comizi locali, uno del segretario territoriale e l’altro del segretario di un circolo. La presa di posizione si inserisce nel contesto di tensioni tra il partito e altre forze politiche, con i rappresentanti dem che hanno definito gli attacchi ricevuti come inaccettabili.

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