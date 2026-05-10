Dimissioni dell’assessore Poletti il Psi | Il socialismo non è un’etichetta serve chiarezza politica
L’assessore Aride Poletti ha rassegnato le dimissioni dalla giunta guidata da Milena Garavini. Il Partito Socialista Forlivese ha commentato la decisione, definendola un segnale di difficoltà per l’amministrazione, che secondo il partito sta perdendo pezzi nel suo percorso politico e amministrativo. La notizia arriva in un momento di tensioni interne e di incertezza sulla stabilità della giunta.
Le dimissioni dell’assessore Aride Poletti dalla giunta guidata da Milena Garavini vengono lette dal Partito Socialista Forlivese come un ulteriore segnale di difficoltà dell’amministrazione, che “continua a perdere pezzi lungo il proprio percorso politico e amministrativo”. Ad affermarlo è.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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