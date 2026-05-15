In una sentenza recente, l’uomo condannato all’ergastolo è stato riconosciuto colpevole di aver lanciato una donna sull’autostrada A4. Durante il processo, i giudici hanno escluso che l’uso di farmaci, come le benzodiazepine, potesse essere considerato parte della premeditazione del delitto. Questa decisione si basa sulla mancanza di prove che dimostrino l’assunzione di tali sostanze prima dell’evento, portando alla conclusione che l’atto sia stato pianificato senza ricorso a farmaci sedativi o ansiolitici.

? Punti chiave Come sono stati esclusi i farmaci dalla premeditazione del delitto?. Perché i giudici hanno respinto l'ipotesi dell'uso di benzodiazepine?. Quali prove hanno portato alla condanna per violenza sessuale?. Come si muoverà la difesa dopo la sentenza di ergastolo?.? In Breve Corte d'assise di Padova ha respinto l'aggravante della premeditazione per l'omicidio.. Tribunale ha escluso l'uso di benzodiazepine per stordire la vittima di 34 anni.. La difesa di Andrea Favero di 40 anni impugnerà la sentenza in appello.. Delitto avvenuto nella notte del 29 maggio 2024 nel comune di Vigonza.. La Corte d’assise di Padova ha condannato Andrea Favero all’ergastolo per l’omicidio di Giada Zanola, avvenuto nella notte del 29 maggio 2024 nel comune di Vigonza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Giada Zanola: ergastolo per l’uomo che la lanciò sull’A4

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