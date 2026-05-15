Nel caso Garlasco, l’avvocato dei Poggi ha commentato che il ministro della Giustizia non ha compreso appieno la questione principale. Si sono sollevate domande sul motivo per cui la testimonianza del maresciallo sia stata considerata falsa. Inoltre, si chiede come sia possibile che un condannato e un nuovo indagato possano coesistere nel procedimento giudiziario. La vicenda continua a suscitare interrogativi sulla gestione del caso e sui passaggi processuali coinvolti.

? Domande chiave Perché la testimonianza del maresciallo è stata dichiarata falsa?. Come può coesistere un condannato con un nuovo indagato?. Quali errori tecnici hanno compromesso la perizia sulla camminata?. Cosa distingue il processo del 2014 dalla proposta di Nordio?.? In Breve Testimonianza falsa dell'ex maresciallo Marchetto e perizia incompleta sulla camminata di Stasi.. Processo d'appello 2014 durato un anno con tre nuove perizie e esami genetici.. Contemporanea condanna di Stasi e indagini su Andrea Sempio per fatti identici.. Contestazione al ministro Nordio sul ruolo della Cassazione e principi della Cedu.. Gian Luigi Tizzoni, legale dei genitori di Chiara Poggi, ha contestato duramente le recenti dichiarazioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio presso il Palazzo di Giustizia di Milano, giovedì 14 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Garlasco, il legale dei Poggi: ‘Nordio non ha colto il punto

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Garlasco, i legali della famiglia Poggi: Sempio colpevole Ipotesi a tavolino

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