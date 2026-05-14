Il legale della famiglia Poggi ha commentato le dichiarazioni del ministro, affermando che sul caso Garlasco non ha centrato il punto. Ha precisato che, sebbene in parte abbia ragione, nella questione specifica il ministro non ha considerato correttamente i fatti. In particolare, ha sottolineato che l'appello bis del 2014 non si è limitato a una semplice rilettura degli elementi già esistenti, ma ha comportato un'integrazione e un rifacimento dell'intero procedimento.

"Il ministro in parte ha ragione, però non nel caso specifico. Non ha colto nel segno soprattutto dove non sa o forse non conosce il dato che l'appello bis del 2014 non è stata una rilettura degli stessi elementi ma un'integrazione e un rifacimento processo". Così, Gian Luigi Tizzoni, legale dei Poggi, rispondendo alle domande dei giornalisti che lo hanno incrociato al Palazzo di Giustizia di Milano, è ritornato commentare la dichiarazione del Guardasigilli, Carlo Nordio, che aveva detto, riferendosi al delitto di Garlasco e alla sentenza di Alberto Stasi a 16 anni di carcere, che la legge va cambiata perchè non si può condannare dopo due assoluzioni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il legale dei Poggi contro Nordio: "Sul caso Garlasco non ha colto nel segno"

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