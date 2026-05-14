Nordio sul caso Garlasco non ha colto nel segno Il legale dei Poggi risponde al ministro | Prima sentenza viziata da una falsa testimonianza

Il ministro della Giustizia ha commentato il caso di Garlasco, suscitando una reazione immediata da parte del legale della famiglia Poggi. Quest’ultimo ha dichiarato che la prima sentenza è stata influenzata da una falsa testimonianza e ha criticato l’intervento del ministro, ritenendolo non appropriato. La discussione si è aperta con un botta e risposta tra le parti, mentre le vicende giudiziarie legate a questa vicenda continuano a far discutere.

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Pavia, 14 maggio – L’intervento, sul caso Garlasco, del ministro della Giustizia Carlo Nordio ha aperto nuovi scenari di polemica o quantomeno di botta e risposta. "Il ministro in parte ha ragione, però non nel caso specifico. Non ha colto nel segno soprattutto dove non sa o forse non conosce il dato che l'appello bis del 2014 non è stata una rilettura degli stessi elementi ma un'integrazione e un rifacimento processo", ha sottolineato Gian Luigi Tizzoni, legale dei Poggi, rispondendo alle domande dei giornalisti che lo hanno incrociato al Palazzo di Giustizia di Milano. Il legale è ritornato a commentare la dichiarazione del Guardasigilli... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Nordio sul caso Garlasco non ha colto nel segno”. Il legale dei Poggi risponde al ministro: “Prima sentenza viziata da una falsa testimonianza” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Il legale dei Poggi contro Nordio: "Sul caso Garlasco non ha colto nel segno" Garlasco, il legale dei Poggi: “Da Stasi 350 euro al mese, nessun problema a restituirli”(Adnkronos) – Alla famiglia di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007 "della parte economica non interessa sostanzialmente nulla. Temi più discussi: Garlasco, Nordio: Com'è stato possibile condannare Stasi? Legge va cambiata; Garlasco, il commento del ministro Nordio: Paradossale il processo Stasi: sarebbe impossibile in un Paese come l’Inghilterra; Garlasco, Nordio attacca di nuovo le sentenze su Stasi. Cosa è successo nei processi; Nordio su Garlasco: Com'è stato possibile condannare Stasi? Legge va cambiata. Gli sviluppi sul caso #Garlasco. Caso su cui è intervenuto anche il ministro della giustizia #Nordio x.com Garlasco, il commento del ministro Nordio: Paradossale il processo Stasi: sarebbe impossibile in un Paese come l’InghilterraNordio commenta il caso Garlasco e definisce paradossale il processo Stasi, riaprendo il dibattito giudiziario. la7.it Garlasco, Nordio: Com'è stato possibile condannare Stasi? Legge va cambiataSe una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una Corte d'Assise e da una Corte d'Appello?. Così il min ... tg24.sky.it