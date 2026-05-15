Caso diga e Riccardo scomparso Paolini attacca l’Enel | Il dolore di una mamma viene prima del risparmio

Il caso della scomparsa di Riccardo Branchini e le tensioni tra i familiari e l’azienda energetica continuano a far parlare. La madre di Riccardo ha accusato l’Enel di aver effettuato uno svuotamento senza seguire le procedure stabilite, sostenendo che il dolore di una mamma viene prima di ogni risparmio. Le autorità giudiziarie hanno confermato che le ricerche non sono state interrotte, mentre le indagini sull’incidente alla diga sono ancora in corso.

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