Caso diga e Riccardo scomparso Paolini attacca l’Enel | Il dolore di una mamma viene prima del risparmio
Il caso della scomparsa di Riccardo Branchini e le tensioni tra i familiari e l’azienda energetica continuano a far parlare. La madre di Riccardo ha accusato l’Enel di aver effettuato uno svuotamento senza seguire le procedure stabilite, sostenendo che il dolore di una mamma viene prima di ogni risparmio. Le autorità giudiziarie hanno confermato che le ricerche non sono state interrotte, mentre le indagini sull’incidente alla diga sono ancora in corso.
Pesaro, 15 maggio 2026 – N on è uno stop alla ricerca di Riccardo Branchini. È uno stop allo svuotamento fatto senza rispettare le regole già fissate. Per Giuseppe Paolini, presidente della Provincia, la diga del Furlo si può svuotare per cercare il 19enne di Acqualagna scomparso nella notte tra il 12 e il 13 ottobre 2024, ma non in qualunque modo: serve procedere gradualmente, con le cautele previste per proteggere la Riserva, i pesci, l’acqua e la sicurezza di chi deve lavorare sul posto. E dentro questa partita, dice, c’è anche un tema di soldi: svuotare più in fretta costa meno, ma quel risparmio non può venire prima del dolore di una madre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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