Riccardo scomparso da 1 anno e mezzo | si svuota la diga del Furlo via 450mila metri cubi d’acqua

Dopo un anno e mezzo di attesa, la diga del Furlo sarà svuotata. La decisione è arrivata con l'approvazione definitiva della Regione, che ha seguito il visto favorevole della Provincia ottenuto due settimane fa. Nei prossimi giorni, verranno rilasciati circa 450.000 metri cubi d’acqua, segnando un passaggio importante per le operazioni di gestione del bacino.

Pesaro, 28 aprile 2026 – Finalmente ci siamo: la diga del Furlo sarà svuotata, dopo il tanto atteso ok della Regione, che segue il benestare della Provincia di due settimane fa. Il prosciugamento dell’invaso permetterà nuove e più approfondite ricerche del corpo di Riccardo Branchini, il ragazzo di 19 anni di Acqualagna scomparso durante la notte tra il 12 e 13 ottobre del 2024, dopo aver lasciato la sua auto dinanzi all’ingresso della centrale idroelettrica del Furlo. La vittoria di mamma Federica: la diga viene svuotata. Accolta quindi la richiesta di Federica Pambianchi, la mamma del giovane, che a dicembre scorso si era rivolta al presidente della Regione, Francesco Acquaroli, dopo il precedente diniego, nel novembre del 2024, da parte delle Autorità locali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riccardo, scomparso da 1 anno e mezzo: si svuota la diga del Furlo, via 450mila metri cubi d’acqua Notizie correlate Leggi anche: Riccardo Branchini scomparso ad Acqualagna, arriva l’ok della Regione Marche: la diga del Furlo sarà svuotata “Da Montedoglio oltre mezzo milione di metri cubi d’acqua in un mese per il lago Tasimeno"L’assessora regionale al Turismo, agricoltura, Pnrr, laghi e parchi, Simona Meloni, sottolinea che “possiamo quindi confermare - prosegue l’assessora... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Acqualagna, Riccardo Branchini scomparso da un anno e mezzo: accolta la richiesta della mamma; Scomparsi, svolta per il dramma di Riccardo Branchini: diga del Furlo verso lo svuotamento; Riccardo Branchini scomparso da un anno e mezzo, la diga del Furlo verrà svuotata: le due ore di buco dopo l'uscita di casa; Acqualagna, scomparsa Riccardo Branchini: dalla Provincia il nulla osta per svuotare la diga del Furlo. Riccardo Branchini scomparso da un anno e mezzo, la diga del Furlo verrà svuotata: le due ore di buco dopo l'uscita di casaVerrà effettuato lo svaso della diga del Furlo per ispezionare i fondali e completare le ricerche di Riccardo Branchini scomparso nella notte del 13 ottobre 2024. «La Provincia ... leggo.it “Riccardo Lattanzio, l’uomo che visse sette volte”: lo speciale di Telesveva sul capitano del Barletta promosso in C - facebook.com facebook Elena, Riccardo, Angie e Lorenzo hanno ricevuto lo stesso guanto di sfida dalla prof Pettinelli, le fragilità di Angie, una bellissima sorpresa per Nicola! Clicca qui e rivedi il Daytime di #Amici25 wittytv.it/amici/martedi-… x.com