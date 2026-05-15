Nelle ultime settimane sono state sequestrate una villa e circa due milioni di euro a seguito di un'inchiesta riguardante una frode di circa nove milioni di euro. L'indagine, che riguarda i fondi pubblici erogati durante il periodo della pandemia, ha portato alla luce presunte irregolarità nell’utilizzo di queste risorse. Sono stati coinvolti diversi professionisti incaricati di verificare i bilanci aziendali, ma i dettagli sui loro ruoli specifici non sono stati ancora resi pubblici.

? Punti chiave Come sono stati utilizzati i fondi pubblici destinati al periodo Covid?. Chi sono i professionisti coinvolti nel controllo dei bilanci aziendali?. Dove sono stati trasferiti i capitali verso le società estere?. Perché una perdita di 18 milioni ha portato al sequestro della villa?.? In Breve Indagati anche commercialisti Zaccaria, Marchetto e il sindacale Terrin.. Perdita di 18 milioni su fatturato di 80 milioni nel 2022.. Fondi Covid sospetti verso società controllate situate fuori dall'Italia.. Sequestro parziale di 2,5 milioni su 9 milioni di danno stimato.. La Procura di Vicenza ha disposto il sequestro preventivo di una villa con piscina sulle colline di Arcugnano, conti correnti e quote societarie per un valore superiore ai 2 milioni di euro in merito al dissesto della Calearo Antenne Spa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Calearo Antenne: sequestrata villa e 2 milioni per frode da 9 mln

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