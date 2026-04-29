A Pisa è stata sequestrata una villa sul Garda appartenente all'ex amministratore di una società coinvolta in un caso di bancarotta. L'indagine ha portato alla scoperta di un debito di circa quattro milioni di euro e di un investimento immobiliare di valore realizzato con i fondi sottratti ai creditori. Le autorità hanno agito per mettere sotto sequestro l’immobile e proseguire le indagini.

PISA – Un buco milionario lasciato alle spalle e un investimento immobiliare di prestigio realizzato con i fondi sottratti ai creditori. È questo lo scenario ricostruito a Pisa dai militari della Guardia di finanza, che hanno fatto luce sul dissesto di un’impresa locale attiva nel comparto della distribuzione farmaceutica. Le indagini, condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria e coordinate dalla Procura della Repubblica pisana, si sono concentrate sulle cause che hanno portato alla liquidazione giudiziale di una società specializzata, nello specifico, nello smercio di un collirio. Gli accertamenti contabili hanno fatto emergere un quadro finanziario disastroso: negli anni, l’azienda aveva infatti accumulato un’esposizione debitoria complessiva che superava i quattro milioni di euro.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Bancarotta e un buco da quattro milioni a Pisa: sequestrata una villa sul Garda all’ex amministratore

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