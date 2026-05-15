Caso Bellavia nuove perquisizioni nell’inchiesta sul furto del milione di file I pm | Reiterata e indebita attività di raccolta

Nelle ultime ore, le autorità italiane hanno effettuato nuove perquisizioni nell’ambito dell’inchiesta sul furto di un milione di file. La Guardia di finanza, su incarico della Procura di Milano, ha ispezionato gli uffici del commercialista Gian Gaetano Bellavia, dell’ex collaboratrice Valentina Varisco e di due società investigative, Axerta e Argo, che non sono state formalmente coinvolte nel procedimento. Le operazioni si sono concentrate sulla raccolta di elementi relativi a presunte attività reiterate e non autorizzate.

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La Guardia di finanza, su ordine della Procura di Milano, ha perquisito il commercialista Gian Gaetano Bellavia, l’ex collaboratrice Valentina Varisco e le società investigative Axerta e Argo che non sono indagate. Al centro dell’indagine la gestione e la conservazione di documenti giudiziari e dati “ad altissima sensibilità”, dopo la denuncia del maxi furto di archivi riservati dallo studio del consulente. La Procura di Milano ha disposto nuove perquisizioni nell’ambito dell’inchiesta sul presunto furto di un enorme archivio di documenti riservati dallo studio del professionista che è indagato per violazione della legge sulla privacy, consulente per decenni di numerose procure italiane e collaboratore della trasmissione televisiva Report. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Bellavia, nuove perquisizioni nell’inchiesta sul furto del “milione di file”. I pm: “Reiterata e indebita attività di raccolta” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Gratteri: Questa riforma serve solo ad indebolire la magistratura, è un’involuzione democratica Sullo stesso argomento Inchiesta sulla vendita di San Siro: in corso nuove perquisizioni. I dettagliAltri possibili ostacoli per il nuovo stadio San Siro per Milan e Inter? Come scrive 'Il Giornale' per l'indagine sulla vendita di San Siro sarebbero... Dossieraggi, perquisizioni a Roma nell’inchiesta sulla Squadra Fiore, indagato l’ex vicedirettore dell’Aisi Del DeoI carabinieri del Ros stanno perquisendo una serie di persone in relazione all’inchiesta della procura di Roma sullaSquadra Fiore, un gruppo... Milano, il caso dei file rubati: perquisiti Bellavia e l'ex collaboratrice. Illecita raccolta di dati giudiziariIl consulente accusato di aver conservato copie degli atti. La Guardia di finanza anche nelle sedi delle società investigative Axerta e Argo (non indagate), le imprese dove poi andò a lavorare Valenti ... milano.corriere.it Barbareschi vs Ranucci: Spiato da Bellavia, replica indegno sproloquio/ Caso dossieraggi verso AntimafiaNella bufera per il caso Bellavia, Sigfrido Ranucci è finito anche nel mirino di Luca Barbareschi, che conduce il programma Allegro ma non troppo proprio dopo Report. Quando domenica sera la linea ... ilsussidiario.net