Dossieraggi perquisizioni a Roma nell’inchiesta sulla Squadra Fiore indagato l’ex vicedirettore dell’Aisi Del Deo

A Roma, i carabinieri del Ros stanno eseguendo perquisizioni nei confronti di diverse persone nell’ambito di un’indagine della procura sulla Squadra Fiore, un gruppo clandestino accusato di creare dossier. Tra gli indagati figura anche l’ex vicedirettore dell’Aisi. L’inchiesta riguarda attività illecite legate alla raccolta e alla produzione di documenti riservati. Finora, sono stati effettuati vari controlli nelle abitazioni e negli uffici coinvolti.

I carabinieri del Ros stanno perquisendo una serie di persone in relazione all’inchiesta della procura di Roma sulla Squadra Fiore, un gruppo clandestino accusato di confezionare dossier. Nell’indagine si procede, tra l’altro, per i reati di accesso abusivo a un sistema informatico, violazioni relative alla privacy ed esercizio abusivo della professione. Contestualmente si stanno effettuando perquisizioni anche per il filone di indagine in cui si procede per truffa e peculato a carico di ex appartenenti ai servizio segreti. L’inchiesta ha avuto in queste ore una clamorosa svolta con l’iscrizione al registro degli indagati del ex vicedirettore dell’Aisi, il servizio segreto che si occupa degli affari interni, Giuseppe Del Deo, pensionato improvvisamente l’anno scorso a poco più di 50 anni e oggi importante dirigente di Cerved.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Dossieraggi, perquisizioni a Roma nell’inchiesta sulla Squadra FioreI carabinieri del Ros stanno perquisendo una serie di persone in relazione all’inchiesta della procura di Roma sulla Squadra Fiore, un gruppo...

Dossieraggi, perquisizioni in corso a Roma. Indagato ex vicedirettore del Dis Del DeoRoma, 20 aprile 2026 – C'è Giuseppe Del Deo, ex vicedirettore del Dis che ha lasciato l'incarico nell'aprile del 2025 e con un passato anche...

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Dossieraggi, inchiesta Roma su ‘Squadra Fiore’: in corso perquisizioni; Terremoto in Giappone, sisma di magnitudo 7,4 nel nord: allerta tsunami.

Spionaggio e dossieraggi, perquisizioni a Roma: cos’è la Squadra Fiore, la banda degli ex 00Al centro dell’indagine l’intreccio tra gli appalti dell’Aisi e la società dell’imprenditore Saladino. Coinvolti anche l’ex vicedirettore del Dis Giuseppe Del Deo e l’hacker Samuele Calamucci ... tg.la7.it

Dossieraggi, perquisizioni in corso a Roma. Indagini sul gruppo clandestino ‘Squadra Fiore’L’inchiesta della Procura di Roma sul gruppo con ex appartenenti delle forze dell’ordine accusati di confezionare dossier ... quotidiano.net

Dossier e spionaggio, perquisizioni in corso a Roma: indagini su ex membri dei Servizi, imprenditori e sul gruppo clandestino «Squadra Fiore» - facebook.com facebook

“Struttura di spionaggio parallela": perquisizioni a Roma sulla Squadra Fiore x.com