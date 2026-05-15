L'Organizzazione mondiale della sanità ha aggiornato a 11 il numero di persone contagiate dall'Hantavirus nel mondo, con tre decessi registrati. Recentemente, sono stati segnalati altri due casi di infezione in diverse regioni. L'infezione si trasmette principalmente attraverso il contatto con escrementi, urine o saliva di roditori infetti. Le autorità sanitarie monitorano attentamente la situazione e raccomandano misure di prevenzione per evitare ulteriori contagi.

Aumentano i casi di contagiati all'Hantavirus. Altre 2 persone hanno contratto l'infezione: si trovavano sulla nave da crociera, ora sono in Francia e Spagna. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Casi di Hantavirus nel mondo, Oms aggiorna a 11 il numero dei contagiati per l'infezione e tre morti

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Hantavirus News | Another Hantavirus Case Confirmed After 3 Die In Outbreak

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