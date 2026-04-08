Cattolica brinda al sold out di Pasqua sindaca e assessora | Migliaia di persone in città frutto di scelte condivise e di un’offerta di qualità

Durante la settimana di Pasqua, Cattolica ha registrato il tutto esaurito negli alberghi e un afflusso consistente di visitatori in diverse zone della città. Tra queste, le aree dedicate allo shopping, il porto turistico, il lungomare e i locali pubblici. La presenza di numerosi turisti ha interessato anche i teatri e il centro culturale polivalente, oltre ai numerosi bar e ristoranti presenti sul territorio. Sindaca e assessora hanno commentato i risultati come frutto di scelte condivise e di un’offerta di qualità.

"Alberghi aperti sold out e migliaia di persone in città. La settimana di Pasqua ha visto Cattolica fare il pieno di turisti e visitatori dal centro dello shopping al porto turistico passando per il lungomare, dai Teatri al Centro Culturale Polivalente, fino ai locali, bar e ristoranti". 🔗 Leggi su Riminitoday.it In migliaia a Cattolica per la Riviera Easter Cup: “La città è un punto di riferimento per calcio e sport"Quasi 4mila persone, di cui oltre 1800 atleti divisi per 125 squadre, provenienti da tutta Italia e da altri paesi del mondo: Svizzera, Ungheria e...