Impossibile trovare casa | il Campidoglio prepara il Regolamento contro il salasso degli affitti brevi

Il Campidoglio sta lavorando a un nuovo regolamento per limitare gli affitti brevi, con l’obiettivo di affrontare i problemi legati all’aumento dei prezzi e alla scarsità di disponibilità. In alcune zone della città, diventa ormai difficile trovare un appartamento in affitto, mentre altre potrebbero presto affrontare la stessa crisi. La questione riguarda quartieri già saturi e aree che rischiano di diventarlo.

Ci sono quartieri già saturi dove è diventato del tutto impossibile trovare in affitto un appartamento e altri che “rischiano”, nei prossimi anni, di vivere la stessa situazione. L’impatto delle “case vacanze” sul mercato immobiliare è un fenomeno che, sempre più spesso, si presta ad analisi e. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Affitti brevi, a Roma le associazioni per la casa incalzano il Campidoglio: “Stop alle nuove aperture. Un regolamento è urgente”

Sirmione e gli affitti brevi: sul regolamento il Comune incassa una doppia vittoriaSirmione (Brescia), 12 gennaio 2026 – Il regolamento relativo alla gestione degli affitti brevi varato dal Comune di Sirmione è del tutto legittimo.

Approfondimenti e contenuti su Impossibile trovare.

Temi più discussi: Caro-casa, esodo fuori da Firenze. Il mondo della scuola in crisi: Impossibile trovare supplenti; Sportello Casa: A Rimini trovare un appartamento in affitto è impossibile; Sportello Casa: A Rimini trovare un appartamento in affitto è impossibile; L’ex marito vende la casa e una madre con 5 figli rischia d’essere sfrattata: in via Rovereto un intero quartiere si mobilita per loro.

Rimini, coppia di lavoratori denuncia: Trovare casa è impossibileCasa Madiba interviene sull'emergenza abitativa di Rimini, con la testimonianza di una coppia di lavoratori stranieri, impegnati nel settore della ristorazione. Per due anni abbiamo vissuto nel limbo ... altarimini.it

Sportello Casa: A Rimini trovare un appartamento in affitto è impossibileOrmai trovare casa è diventata una vera e propria impresa. Anche e soprattutto per chi ha un lavoro stabile trovare un affitto sembra impossibile, come ... chiamamicitta.it

Le Olimpiadi hanno acceso i riflettori su discipline poco conosciute. Tra città e provincia è però impossibile trovare strutture adeguate - facebook.com facebook