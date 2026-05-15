Casarano il sogno Serie B per scrivere la storia

Il Casarano, squadra di calcio, ha ripreso il percorso tra i professionisti dopo quasi trent’anni di assenza. La società ha annunciato il ritorno con una comunicazione ufficiale, sottolineando la volontà di ripartire con determinazione. La squadra sta preparando la nuova stagione e ha già ufficializzato alcuni giocatori e staff tecnico. La promozione in Serie B rappresenta un obiettivo dichiarato, e tutti gli sforzi sono indirizzati a raggiungerla.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il Casarano è tornato tra i professionisti dopo quasi trent’anni e lo ha fatto con una lucidità che raramente appartiene a chi rientra dopo un’assenza così lunga. Non c’è stato entusiasmo fuori controllo, né retorica da “favola del Sud”: c’è stata una costruzione metodica, una visione che ha resistito al tempo e alle categorie. La stagione che ha riportato i rossazzurri in Lega Pro e poi ai playoff non è un episodio isolato, ma il punto di arrivo di un percorso che la società ha scelto di non accelerare artificialmente. È questo il dato che colpisce: il Casarano non ha cercato scorciatoie, ha scelto la strada più lenta ma più credibile. La mano di Di Bari è stata decisiva non solo sul piano tecnico, ma su quello culturale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Casarano, il sogno Serie B per scrivere la storia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video SERIE D IN RIVOLUZIONE: LA RIFORMA DI BARBIERO CHE CAMBIA TUTTO Sullo stesso argomento Cosenza-Casarano, sfida secca al Marulla per il sogno Serie B? Cosa scoprirai Chi potrà sostituire Dametto per garantire la solidità del centrocampo? Come farà la difesa di Buscè a fermare il bomber Chiricò?... Leggi anche: Rubicone In Volley nella storia: il primato in Serie B è matematico, ora il sogno Serie A3 Casarano, sarà sfida all’Union Brescia per la seconda fase nazionale playoff di Serie CIl Casarano verso la finale dei playoff nazionali di Serie C: in virtù dei sorteggi, i rossazzurri affronteranno l'Union Brescia ... trnews.it PLAYOFF SERIE C Casarano da sogno: impresa a Meda, Renate travolto 3-0. Rossazzurri ai quarti playoff per la Serie BFesta grande a Meda e in tutto il Salento per una squadra che, da neopromossa tra i professionisti dopo 26 anni di assenza. statoquotidiano.it