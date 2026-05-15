Casarano il sogno Serie B per scrivere la storia

Da gbt-magazine.com 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Casarano, squadra di calcio, ha ripreso il percorso tra i professionisti dopo quasi trent’anni di assenza. La società ha annunciato il ritorno con una comunicazione ufficiale, sottolineando la volontà di ripartire con determinazione. La squadra sta preparando la nuova stagione e ha già ufficializzato alcuni giocatori e staff tecnico. La promozione in Serie B rappresenta un obiettivo dichiarato, e tutti gli sforzi sono indirizzati a raggiungerla.

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Il Casarano è tornato tra i professionisti dopo quasi trent’anni e lo ha fatto con una lucidità che raramente appartiene a chi rientra dopo un’assenza così lunga. Non c’è stato entusiasmo fuori controllo, né retorica da “favola del Sud”: c’è stata una costruzione metodica, una visione che ha resistito al tempo e alle categorie. La stagione che ha riportato i rossazzurri in Lega Pro e poi ai playoff non è un episodio isolato, ma il punto di arrivo di un percorso che la società ha scelto di non accelerare artificialmente. È questo il dato che colpisce: il Casarano non ha cercato scorciatoie, ha scelto la strada più lenta ma più credibile. La mano di Di Bari è stata decisiva non solo sul piano tecnico, ma su quello culturale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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