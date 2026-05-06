cosenza casarano sfida secca al marulla per il sogno serie b

Domani si gioca al Marulla la partita tra Cosenza e Casarano, una sfida decisiva per la corsa alla promozione in Serie B. La formazione calabrese cercherà di mantenere la solidità del centrocampo, considerando eventuali sostituti di Dametto. La difesa dovrà invece concentrarsi sul fermare il bomber Chiricò, uno dei punti di forza degli avversari. La partita rappresenta un momento chiave per entrambe le squadre in questa fase della stagione.

? Cosa scoprirai Chi potrà sostituire Dametto per garantire la solidità del centrocampo?. Come farà la difesa di Buscè a fermare il bomber Chiricò?. Perché le curve rischiano di lasciare vuoto il Marulla stasera?. Quale scelta tattica tra Baez ed Emmausso premierà l'attacco rossoblù?.? In Breve Dametto e Baldovino assenti per infortuni nella formazione di mister Antonio Busce. Chirico punta sulle 18 reti segnate per colpire la difesa di Moretti e Caporale. Protesta delle tifoserie organizzate rischia di svuotare lo stadio San Vito-Gigi Marulla. Vito Di Bari guida il Casarano contro l'ex squadra rossoblu nel Marulla. Il Cosenza affronta stasera alle ore 20 il primo ostacolo decisivo dei playoff di Serie C ospitando il Casarano nel San Vito-Gigi Marulla per un posto in Serie B.🔗 Leggi su Ameve.eu

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