A Foggia, il 15 maggio 2026, i rappresentanti sindacali della FP CGIL hanno commentato con fermezza le recenti dichiarazioni del direttore generale riguardo alla situazione dei lavoratori presso la struttura sanitaria. La sigla sindacale ha sottolineato come diritti e stipendi non siano questioni negoziabili, ma doveri da rispettare. In particolare, hanno evidenziato che il diritto dei lavoratori si manifesta attraverso i fatti concreti e non attraverso comunicazioni video o annunci pubblici.

Foggia 15 maggio 2026 – Casa Sollievo, FP CGIL: “Il DG è deluso”? I lavoratori di più. Diritti e stipendi non sono opinioni, sono obblighi. Il diritto non si negozia con i video, si rispetta nei fatti. Bisogna sgomberare il campo da un equivoco pericoloso: definire “adeguati” gli stipendi dei dipendenti non è, e non potrà mai essere, una valutazione soggettiva o un’opinione della Direzione Generale. In uno Stato di diritto, la congruità del salario è stabilita dalla Contrattazione Collettiva Nazionale, che rappresenta un obbligo contrattuale e di legge a cui nessuno può sottrarsi. Quando la Direzione decide unilateralmente di non applicare i rinnovi contrattuali, non sta semplicemente esprimendo un parere tecnico, ma sta violando un pilastro del diritto del lavoro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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