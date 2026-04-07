Benfica Mourinho si sfoga | Sono deluso avrei voglia di non utilizzare più certi giocatori! Devo riflettere con la società

L'allenatore del Benfica ha espresso chiaramente la sua delusione dopo il pareggio recente, dichiarando di essere tentato di non schierare più alcuni calciatori. Durante una conferenza stampa, ha affermato di dover valutare attentamente la situazione insieme alla società, senza nascondere il suo malcontento nei confronti di alcune prestazioni individuali. Le sue parole hanno attirato l'attenzione sui possibili cambiamenti nella formazione per le prossime partite.

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