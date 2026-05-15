Casa Pia-Rio Ave sabato 16 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Occasione per la squadra di Álvaro Pacheco
Sabato 16 maggio alle 19:00 si svolgerà l’ultima giornata del campionato portoghese con la partita tra Casa Pia e Rio Ave. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dai vari bookmaker. La sfida rappresenta un’occasione importante per la squadra allenata da Álvaro Pacheco, che cercherà di conquistare punti fondamentali in vista della fine della stagione. Entrambe le squadre arrivano a questa partita con obiettivi ancora da definire.
Casa Pia e Rio Ave si affronteranno sabato in una partita valida per la trentaquattresima e ultima giornata del campionato portoghese. Attualmente, la squadra di Lisbona occupa il 16° posto con 29 punti, mentre quella di Sotiris Silaidopoulos è tredicesima con 35 punti. Questo in pratica vuol dire che gli ospiti, nonostante i soli due punti fatti. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
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