Casa Pia-Rio Ave sabato 16 maggio 2026 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Occasione per la squadra di Álvaro Pacheco

Sabato 16 maggio alle 19:00 si svolgerà l’ultima giornata del campionato portoghese con la partita tra Casa Pia e Rio Ave. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sono state pubblicate dai vari bookmaker. La sfida rappresenta un’occasione importante per la squadra allenata da Álvaro Pacheco, che cercherà di conquistare punti fondamentali in vista della fine della stagione. Entrambe le squadre arrivano a questa partita con obiettivi ancora da definire.

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