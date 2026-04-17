Sabato 18 aprile 2026 alle ore 19:00 si disputa la partita tra Casa Pia e Santa Clara, valida per la trentesima giornata di Primeira Liga. La gara si svolgerà in casa del Casa Pia e rappresenta un incontro tra due squadre che si trovano in posizioni di classifica basse. Entrambe le formazioni cercano punti per migliorare la loro situazione in campionato. Le formazioni ufficiali e le quote sono state annunciate nelle ore precedenti.

Nel tardo pomeriggio di sabato il Casa Pia ospiterà il Santa Clara per la trentesima giornata di Primeira Liga: è una sfida di bassa classifica che mette in palio punti preziosi per entrambe. La squadra di Lisbona è terzultima con 25 punti e ha bisogno di un successo; gli ospiti invece hanno 3 punti in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Casa Pia-Santa Clara (sabato 18 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici

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