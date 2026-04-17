Sabato 18 aprile 2026 alle 19:00 si svolgerà la partita tra Casa Pia e Santa Clara, valida per la trentesima giornata di Primeira Liga. Entrambe le squadre si trovano in una posizione di classifica che rende questa sfida decisiva per i punti in palio. La partita si giocherà in casa del Casa Pia, che finora ha mantenuto un record di imbattibilità in partite casalinghe di questa stagione.

Nel tardo pomeriggio di sabato il Casa Pia ospiterà il Santa Clara per la trentesima giornata di Primeira Liga: è una sfida di bassa classifica che mette in palio punti preziosi per entrambe. La squadra di Lisbona è terzultima con 25 punti e ha bisogno di un successo; gli ospiti invece hanno 3 punti in. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Casa Pia-Santa Clara (sabato 18 aprile 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici. I locali rimangono imbattuti?

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