Casa Parigi fa la guerra agli alloggi vuoti E in Italia?

A Parigi, il nuovo sindaco socialista ha avviato una strategia per contrastare gli alloggi vuoti, rivolta ai proprietari di immobili e annunciata durante la campagna elettorale. La misura mira a ridurre i bassi tassi di occupazione degli immobili nella capitale francese. In Italia, invece, non sono state annunciate iniziative simili finora, e la situazione degli alloggi vuoti rimane diversa. La discussione sulle politiche abitative si concentra ancora su altri aspetti, senza interventi di portata analoga a quelli parigini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

A Parigi, il nuovo sindaco socialista Emmanuel Grégoire, appena eletto, ha lanciato la sua strategia abitativa rivolta ai proprietari di immobili e promossa durante la campagna elettorale amministrativa. Il messaggio è: «È il momento di vendere o affittare le case vuote». L'obiettivo dichiarato è rimettere in circolazione almeno 20.000 alloggi, in una città dove il costo medio si avvicina ai 10.000 euro al metro quadro. Per questo, Gregoire ha annunciato di voler applicare la norma introdotta dall’ultima legge di bilancio francese, che autorizza i Comuni, a partire dal 2027, ad aumentare la tassa annuale sugli sfitti dal 17 al 30% del valore catastale di locazione dopo un anno di inutilizzo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Casa, Parigi fa la guerra agli alloggi vuoti. E in Italia? ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video A Stunning 1925 San Francisco Apartment with Sweeping Bay Views | House Tour Sullo stesso argomento Leggi anche: Casa a Bologna, Ravaglia: “Prezzi fuori controllo e 16mila alloggi vuoti” Case popolari, in Lombardia record di alloggi vuoti. Piano casa concentrato al NordUna rete di quasi 800mila case popolari che da sola regge il peso della fragilità abitativa in Italia. Casa, Parigi fa la guerra agli alloggi vuoti. E in Italia?A Parigi, il nuovo sindaco socialista Emmanuel Grégoire, appena eletto, ha lanciato la sua strategia abitativa rivolta ai proprietari di immobili e promossa durante la campagna elettorale amministrati ... ilgiornale.it Ventiquattro mesi fa Ursula von der Leyen salì sul palco del vertice sull’intelligenza artificiale di Parigi e annunciò InvestAI: 20 miliardi di euro per fare dell’Europa un continente dell’IA. Di questi, 20 miliardi destinati alle gigafactory, supercalcolatori da oltre x.com È la prima volta che vado a Parigi, quanto dovrei pianificare realmente? reddit