Case popolari in Lombardia record di alloggi vuoti Piano casa concentrato al Nord

In Lombardia si registra il numero più alto di alloggi popolari vuoti, secondo il rapporto dell’Osservatorio Federcasa-Nomisma. In Italia, su un totale di circa 797 mila alloggi di edilizia residenziale pubblica, 61.300 risultano sfitti. La maggior parte di queste unità si trova al Nord e sono concentrate in poche regioni. La questione riguarda sia le politiche di gestione che la distribuzione di queste abitazioni.

Una rete di quasi 800mila case popolari che da sola regge il peso della fragilità abitativa in Italia. E che per giunta con la stretta su affitti e mutui rischia di diventare approdo anche di quelle famiglie che vivono sul piano inclinato della povertà. Il patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito dalle 85 Aziende casa conta 823.734 abitazioni di cui 797mila alloggi popolari. Una quota minima, se confrontata con i grandi Paesi europei, dove il pubblico arriva a pesare anche dieci volte tanto. Dentro questo perimetro si gioca una partita cruciale. Perché mentre cresce la domanda con oltre 300mila famiglie in lista di attesa, si restringe l'offerta reale.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Case popolari, in Lombardia record di alloggi vuoti. Piano casa concentrato al Nord Notizie correlate Salvini accelera sulle case popolari: piano straordinario per recuperare 60.000 alloggiIl governo prepara un intervento immediato per rilanciare l’edilizia residenziale pubblica. Il piano casa varato dalla Regione: "Via a manifestazioni di interesse per recuperare 260 alloggi vuoti"Si aprono le manifestazioni d’interesse per il ripristino di 260 appartamenti in provincia di Reggio. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: A Mantova presto negozio di giocattoli negli spazi dell’Aler; Case popolari, inquilini sul piede di guerra: Gli affitti sono aumentati; Bando Strade Verdi in Lombardia: 10 milioni per trasformare il cemento in parchi. Come partecipare; REGIONE LOMBARDIA * : PAVIA, ASSESSORE FRANCO: NUOVO STUDENTATO UNIVERSITARIO DA 31 APPARTAMENTI NEL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ. A Napoli aumentano gli affitti delle case popolari, con rincari che pesano direttamente sulle famiglie. Da maggio i canoni salgono fino a 280 euro al mese, mentre a luglio sono attesi 18mila avvisi per conguagli che possono arrivare anche a 20mila euro. Una - facebook.com facebook