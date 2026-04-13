Casa a Bologna Ravaglia | Prezzi fuori controllo e 16mila alloggi vuoti

A Bologna, il mercato immobiliare mostra segnali di criticità, con i prezzi delle case in costante aumento rispetto ai redditi delle famiglie. Nel frattempo, circa 16.000 alloggi rimangono vuoti e non sono disponibili per l’affitto o la vendita. La situazione rende sempre più complicato per chi cerca una sistemazione nella città.

A Bologna trovare casa è sempre più difficile. I prezzi continuano a salire più velocemente dei redditi, mentre migliaia di abitazioni restano vuote e fuori dal mercato. Un paradosso che fotografa una crisi abitativa strutturale, dove domanda e offerta non si incontrano e le soluzioni tardano ad.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Il piano casa varato dalla Regione: "Via a manifestazioni di interesse per recuperare 260 alloggi vuoti"Si aprono le manifestazioni d’interesse per il ripristino di 260 appartamenti in provincia di Reggio.

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