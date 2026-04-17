Casa di Cura ' San Michele' una targa per ricordare il dottor Vincenzo Barletta

Durante la settimana dedicata alla prevenzione e alla cura al femminile, che si svolge dal 22 al 29 aprile in Italia e promossa dalla Fondazione Onda Ets, anche la Casa di Cura “San Michele” di Maddaloni ha partecipato all’(H) Open Week. La struttura, parte del network nazionale Bollino Rosa, ha inoltre reso omaggio al dottor Vincenzo Barletta con l’installazione di una targa commemorativa.

Nella settimana della prevenzione e della cura al femminile dal 22 al 29 aprile organizzata in Italia dalla Fondazione Onda Ets, anche la Casa di Cura “San Michele” di Maddaloni – tra le strutture ospedaliere del network nazionale Bollino Rosa – ha aderito all’iniziativa dell’(H) Open Week.In.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Una targa e una pianta per ricordare Terry Meneghetti, la pensionata strangolata e uccisa nella sua casa di via VerroMilano, 28 febbraio 2026 – Un pero prossimo a fiorire, quando sarà primavera, e ora una targa in sua memoria. Osteoporosi, nuovo ambulatorio alla Casa di Cura 'San Michele'È stata inaugurata nella sede della Casa di Cura “San Michele” di Maddaloni la MOC DEXA (o DXA - Dual-Energy X-ray Absorptiometry), che rappresenta... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Alla Casa di Cura San Michele il nuovo ambulatorio per l'osteoporosi con la Dexa; Pisa, due giornate dedicate alla prevenzione dell’osteoporosi alla Casa di Cura San Rossore; Osteoporosi: due giornate di prevenzione alla Casa di Cura San Rossore; Sanità territoriale più vicina e disponibile tutti i giorni. Alla clinica San Michele servizi gratuiti per la salute della donnaNella Settimana della prevenzione e della cura al femminile dal 22 al 29 aprile organizzata in Italia dalla Fondazione Onda Ets, anche la Casa di Cura San Michele di Maddaloni (Caserta) - tra le str ... ansa.it Alla Casa di Cura San Michele il nuovo ambulatorio per l'osteoporosi con la DexaÈ stata inaugurata a Maddaloni (Caserta), nella sede della Casa di Cura San Michele, la Moc Dexa (o DXA - Dual-Energy X-ray Absorptiometry), che rappresenta il 'gold standard' per misurare la densit ... ansa.it Casa di Cura San Rossore facebook