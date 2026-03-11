Gastroenterologia nuova specialista al Sant’Anna | entra nel team psicologa e psicoterapeuta Susanna Signò

Una psicologa e psicoterapeuta si unisce al team di Gastroenterologia Generale e Multimodale e Endoscopia Digestiva dell’Asst Lariana. La nuova specialista si inserisce nel reparto di Gastroenterologia del Sant’Anna, ampliando la squadra dedicata alla cura dei pazienti. La sua presenza arricchisce l’organico e rafforza l’approccio multidisciplinare adottato dal reparto.

Una nuova professionista entra a far parte del team della Gastroenterologia Generale e Multimodale ed Endoscopia Digestiva di Asst Lariana. Si tratta della dottoressa Susanna Signò, psicologa, psicoterapeuta e ipnotista neo-ericksoniana, vincitrice della borsa di studio annuale messa a disposizione dall'associazione A.Ma.Te. La specialista lavorerà all'interno di un gruppo multidisciplinare già consolidato, formato complessivamente da dodici professionisti che operano nell'ambito della psicogastroenterologia. La nuova specialista si integrerà nella struttura guidata dal dottor Gian Marco Idèo, responsabile del servizio.