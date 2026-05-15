Casa della Salute e liste d’attesa Confronto aperto con il sindaco

La questione delle liste d’attesa e della Casa della Salute torna a occupare un ruolo centrale nel dibattito pubblico. Dopo l’ultimo incontro con la partecipazione del direttore generale dell’azienda sanitaria, si apre un nuovo confronto tra le istituzioni locali e il sindaco. L’obiettivo è discutere delle criticità e delle possibili soluzioni per migliorare l’offerta dei servizi sanitari. La discussione si svolge in un clima di confronto diretto e senza filtri, con l’intento di affrontare i problemi più urgenti.

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