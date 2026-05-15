Casa della Salute e liste d’attesa Confronto aperto con il sindaco
La questione delle liste d’attesa e della Casa della Salute torna a occupare un ruolo centrale nel dibattito pubblico. Dopo l’ultimo incontro con la partecipazione del direttore generale dell’azienda sanitaria, si apre un nuovo confronto tra le istituzioni locali e il sindaco. L’obiettivo è discutere delle criticità e delle possibili soluzioni per migliorare l’offerta dei servizi sanitari. La discussione si svolge in un clima di confronto diretto e senza filtri, con l’intento di affrontare i problemi più urgenti.
La sanità, dopo la recente commissione alla presenza del direttore generale Usl Emanuele Ciotti, torna di nuovo al centro di un confronto di carattere istituzionale. Stavolta tematiche come l’autosufficienza, la contrattazione sociale locale, ma anche la gestione del " lascito Mariani " di oltre 3 milioni di euro, sono finite sotto la lente dei rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil (anche della funzione pubblica) a confronto col sindaco. Nel corso del summit, definito "costruttivo" sono state condivise alcune linee guida di programmazione economico-finanziaria e sociale dell’ente. I rappresentanti delle organizzazioni sindacali hanno ribadito anche la necessità di recuperare l’ex ospedale per trasformarlo in una Casa della Salute che riunisca i servizi oggi dispersi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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