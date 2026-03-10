Caso liste d’attesa | l’Osservatorio sulle prenotazioni va aperto subito

L’Osservatorio sulle prenotazioni viene richiesto di essere aperto immediatamente, secondo quanto affermato. Il direttore generale dell’AOSP e commissario straordinario di Ausl ha presentato un piano di interventi per affrontare le criticità riscontrate nelle liste d’attesa. Si riconosce così la necessità di intervenire per risolvere le difficoltà delle aziende sanitarie nel garantire i diritti dei cittadini.

“Prendiamo atto del piano di interventi presentato dal direttore generale dell’AOSP e commissario straordinario di Ausl per far fronte ad una reale difficoltà delle aziende territoriali nel garantire il rispetto del diritto alla salute dei parmigiani”. Così Chiama Parma in un comunicato. “Tuttavia, ribadiamo che il vero elemento critico resta la preoccupante carenza di personale medico e infermieristico, fondamentale per garantire l'apertura h24 e 7 giorni su 7 e ridurre il fenomeno degli accessi impropri al pronto soccorso e il rischio che le case di comunità rimangano meri poliambulatori senza vera integrazione sociosanitaria. Inoltre, importante sarà il coinvolgimento attivo delle realtà non profit, fondamentale per la visione d'insieme della salute territoriale. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

"Prenotazioni fantasma fanno saltare la priorità delle visite": l'ultimo allarme sulle liste di attesa

Vignali: "Liste d'attesa, meno prestazioni del passato". L'Ausl: "I numeri riguardano solo le prenotazioni"

Medici senza paga per gli straordinari: alla Città della Salute scoppia il caso delle liste d'attesa

Liste d'attesa, un anno per togliere le tonsille. Ritardi e problemi anche per calcoli e colecisti. L'Usl: «Concentrati sul recupero»

