Casa della Comunità percorsi integrati e tecnologie per i pazienti diabetici
Una nuova struttura dedicata alla gestione dei pazienti diabetici sta entrando in funzione, offrendo percorsi integrati e tecnologie moderne. La presa in carico avviene attraverso équipe multidisciplinari che utilizzano strumenti di telemedicina e tecnologie avanzate. I percorsi sono stati ideati specificamente per le persone con condizioni complesse, con l’obiettivo di migliorare i diversi aspetti della cura e del monitoraggio. L’implementazione di queste risorse mira a favorire un’assistenza più efficace e coordinata.
Presa in carico multidisciplinare, tecnologie avanzate, telemedicina e percorsi dedicati ai pazienti complessi. Sono numerosi i servizi attivi alla casa della comunità di Agrigento, nei locali dell'ex ospedale di via Giovanni XXIII, in favore delle persone affette da diabete, con un modello. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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