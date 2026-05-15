Casa della Comunità percorsi integrati e tecnologie per i pazienti diabetici

Una nuova struttura dedicata alla gestione dei pazienti diabetici sta entrando in funzione, offrendo percorsi integrati e tecnologie moderne. La presa in carico avviene attraverso équipe multidisciplinari che utilizzano strumenti di telemedicina e tecnologie avanzate. I percorsi sono stati ideati specificamente per le persone con condizioni complesse, con l’obiettivo di migliorare i diversi aspetti della cura e del monitoraggio. L’implementazione di queste risorse mira a favorire un’assistenza più efficace e coordinata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui