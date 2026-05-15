Ad Arezzo, nonostante le tensioni che spesso caratterizzano la città, questa volta non si discute di un parcheggio, di un cantiere o di un rigore. La scena si svolge davanti a Casa Bruschi, dove le persone sono invitate ad entrare portando con sé un cimelio amaranto e credendo in qualcosa di più grande. La proposta invita alla partecipazione senza polemiche, creando un momento di condivisione tra i cittadini, lontano dalle discussioni abituali che animano le strade di questa città.

AREZZO – Per una volta ad Arezzo non si litiga per un rigore, un parcheggio o il cantiere eterno sotto casa. Stavolta il Cavallino Rampante mette tutti d’accordo: museo e tifo insieme, cultura e bandiera amaranto nello stesso salotto. E già questa, di suo, pare quasi fantascienza. Domenica 17 maggio la Casa Museo Ivan Bruschi apre gratuitamente le porte ai tifosi della S.S. Arezzo. Basta presentarsi con la maglia della promozione in Serie B, l’abbonamento, la tessera di Orgoglio Amaranto o qualunque reliquia calcistica custodita meglio dell’argenteria della nonna. Insomma: se avete pianto al gol promozione, siete dentro. L’idea è semplice ma geniale: ricordare che il Cavallino Rampante non nasce certo con le telecronache urlate o coi commenti da bar del lunedì mattina. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Casa Bruschi in curva: “Entrate pure, basta un cimelio amaranto e un po’ di fede”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

The Case of the Black Twenty-Two by Brian Flynn | Classic Detective Mystery Audiobook

Sullo stesso argomento

Fine settimana di Fiera Antiquaria a Casa BruschiArezzo, 25 febbraio 2026 – In occasione del fine settimana di Fiera Antiquaria, sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo, sarà possibile sperimentare...

“ORA MORDIAMOCI LA B!” Gli amaranto raccontati da tribuna a curva: gladiatori, caterpillar e destri che fanno pauraAd Arezzo c’è chi festeggia la Serie B con lo spumante e chi, come Cesare Fracassi, la festeggia col taccuino da osservatore di tribuna, la...

Casa Bruschi, un 2026 tra cartamoneta, Michelangelo e fotografia AlinariAd Arezzo, la Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio Intesa Sanpaolo, ospita dal 26 marzo al 24 maggio 2026 la mostra La cartamoneta in Italia. Dalle origini all'euro attraverso le banconote ... it.blastingnews.com

Casa Bruschi visite guidate e ingresso gratuitoPer la Fiera Antiquaria del primo fine settimana di febbraio la Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio di Intesa Sanpaolo, offrirà ai visitatori visite guidate tematiche oltre all’ingresso ... lanazione.it