ORA MORDIAMOCI LA B! Gli amaranto raccontati da tribuna a curva | gladiatori caterpillar e destri che fanno paura

Ad Arezzo, tra chi celebra la promozione in Serie B con champagne e chi osserva attentamente da tribuna, si raccontano le vicende degli amaranto. Tra i tifosi ci sono personaggi come Cesare Fracassi, che segue la squadra con taccuino e lavagnetta tattica, vivendo ogni momento con grande passione. La passione per la squadra si manifesta in diverse forme, creando un’atmosfera vibrante e coinvolgente intorno a questa stagione.

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Ad Arezzo c’è chi festeggia la Serie B con lo spumante e chi, come Cesare Fracassi, la festeggia col taccuino da osservatore di tribuna, la lavagnetta tattica immaginaria e il cuore a tremila all’ora. Una settimana di post amaranto che sembrano usciti direttamente dal pullman dei tifosi in trasferta: sudore, urla, cavallino sul petto e zero salottini. Per Fracassi la B non è un premio, è una guerra nuova. “Bisogna affrontare una discesa più ardua e faticosa della salita”, scrive, come uno che già si vede a combattere il lunedì sera sotto la pioggia a Catanzaro o Cremona. E allora giù l’elenco sacro del calcio vero: rapidità, fisicità, volontà, tecnica e movimento continuo.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - “ORA MORDIAMOCI LA B!” Gli amaranto raccontati da tribuna a curva: gladiatori, caterpillar e destri che fanno paura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Gubbio-Arezzo 0-1, con il gol di Ravasio gli amaranto fanno festa grandeGubbio (Perugia), 21 febbraio 2026 – L'Arezzo sbanca anche Gubbio, dove la vittoria mancava da 86 anni, e mantiene un vantaggio di sicurezza sul... Leggi anche: Tavernelli piglia tutto: quiz, premi e applausi. In curva già gli fanno il monumento