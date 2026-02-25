fine settimana di fiera antiquaria a casa bruschi

Arezzo, 25 febbraio 2026 – In occasione del fine settimana di Fiera Antiquari a, sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo, sarà possibile sperimentare il percorso di narrazione digitale Ascolta il Museo capace di dare vita alle opere esposte. Una modalità innovativa per scoprire le collezioni attraverso l’ascolto di quattordici monologhi, scritti da diversi autori ed interpretati da attori professionisti, che faranno parlare sculture, oggetti, dipinti, armi e gioielli custoditi a Casa Bruschi. Il visitatore potrà attraverso il proprio cellulare e dopo aver scannerizzato i relativi Qrcode, approfondire la conoscenza delle opere protagoniste del percorso, contrassegnate da appositi simboli. Un’interazione con il mondo virtuale da poter condividere anche sui social per diffondere arte, cultura e antiquariato. Ad agevolare la partecipazione l’ingresso gratuito per tutti i visitatori che la Casa Museo Ivan Bruschi, parte del patrimonio culturale di Intesa Sanpaolo, offrirà domenica 1° marzo in linea con quanto stabilito dal Ministero della Cultura per la prima domenica del mese e con Gallerie d’Italia, polo museale di Intesa Sanpaolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Fiera Antiquaria e inizio delle Festività: aperture speciali e visite guidate gratuite a Casa Bruschi

Fiera Antiquaria, piove Governo ladroLa Fiera Antiquaria di Arezzo si svolge sotto una pioggia incessante, che rende difficile la giornata agli espositori e visitatori.

Casa Bruschi, fine settimana con Fiera Antiquaria e Ottobrì

Temi più discussi: NeI weekend conclusivo della Fiera Fre.e di Monaco i media bavaresi raccontano la vacanza in Emilia-Romagna; Artigianato, fiere e altri eventi: cosa fare nel fine settimana a Firenze e nel fiorentino; Piante, fiori e il mega mercato: date e location della Fiera di primavera 2026; Mercatini delle pulci e fiere di secondo mano in periferia parigina questo fine settimana: dove fare acquisti dal 21 al 22 febbraio 2026?.

Artigianato, fiere e altri eventi: cosa fare nel fine settimana a Firenze e nel fiorentinoDomenica Santo Spirito in fiera: torna la fiera della quarta domenica in piazza Santo Sprito, con banchi di prodotti gastronomici, come miele, tartufi, olio, vino e formaggi, di piante e fiori, di ... 055firenze.it

Fiere: eventi in corso nel fine settimana- Torino: EXPOCASA 2025 - Il salone dell'arredamento e del design. Organizzazione: GL Events Italia Luogo: Lingotto Fiere Sito: https://lingottofiere.it/events ... borsaitaliana.it

Nel cuore della Toscana, ad Arezzo, torna la Fiera Antiquaria di Arezzo sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo. Tra Piazza Grande e le vie del centro storico, uno dei più importanti mercati antiquari d’Italia anima la città con antiquariato, collezionismo e o - facebook.com facebook