Alleanza tra giganti | Casa Artusi e Caviro insieme per la cultura gastronomica e il turismo

Due realtà del settore gastronomico e vinicolo della Romagna hanno deciso di unire le forze per promuovere la cultura locale e il turismo. La collaborazione coinvolge un’istituzione dedicata alla cucina tradizionale e una cooperativa vitivinicola, che hanno firmato un accordo per valorizzare il patrimonio territoriale e rafforzare la presenza sul mercato. L’obiettivo è sostenere le attività legate alla gastronomia e al turismo nella regione.

Quando la tradizione letteraria della cucina incontra la forza produttiva della cooperazione vitivinicola, nasce un’alleanza che promette di ridefinire il marketing territoriale della Romagna. Casa Artusi e Caviro hanno siglato ufficialmente un accordo di collaborazione volto a trasformare la.🔗 Leggi su Forlitoday.it Tokyo scopre la cucina romagnola: Casa Artusi tra cultura e diplomazia gastronomicaDegustazioni, cooking show, incontri tra operatori e momenti di racconto della tradizione gastronomica regionale: si è aperta ufficialmente a Tokyo... La "voce" dei motori a Casa Artusi: Mario Donnini racconta i giganti della pistaLa morte di Enrica Bonaccorti, Chanel Totti per la prima volta in tv, Tony Pitony senza maschera e gli altri gossip da leggere nel weekend Firma... Si è conclusa la settimana di Casa Artusi a Minneapolis, in collaborazione con Esperienza Italia alla Cooks of Crocus Hill Un programma di corsi, laboratori, degustazioni e incontri dedicati alla cucina italiana, tra sostenibilità e diversità bioculturale, che ha vist - facebook.com facebook