Tokyo scopre la cucina romagnola | Casa Artusi tra cultura e diplomazia gastronomica

A Tokyo è iniziata la partecipazione dell’Emilia-Romagna a Foodex Japan 2026, la principale fiera del settore agroalimentare in Asia. La manifestazione include degustazioni, cooking show e incontri tra operatori del settore, con l’obiettivo di presentare la cucina romagnola e la tradizione gastronomica regionale. La presenza si concentra sulla promozione culturale e diplomatica attraverso eventi dedicati alla cucina.

Degustazioni, cooking show, incontri tra operatori e momenti di racconto della tradizione gastronomica regionale: si è aperta ufficialmente a Tokyo la partecipazione dell'Emilia-Romagna a Foodex Japan 2026, la più importante fiera agroalimentare dell'Asia. La missione istituzionale è stata ideata.